Общество

Псковича отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Пскович по решению суда отправится на 8 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С февраля по июнь мужчина без уважительных причин не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Сумма задолженности составила более 45 000 рублей.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства ежемесячно.