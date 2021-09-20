Общество

Верховный суд запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных

Верховный суд России запретил держать мелкую сельскохозяйственную живность, в том числе кур, на землях для садоводства. Об этом сообщает «Российская газета».

До Верховного суда страны дошла и убедилась в своей неправоте жительница Волгограда. Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила на ее участке курятник.

Источник уточнил, что непонятно, был ли это запланированный рейд или просто пожаловались соседи. Участок женщины был предназначен для садоводства, а не для разведения кур. Использование земли не по целевому назначению - это административное правонарушение.

Верховный суд России вынес принципиально важное решение: нельзя держать мелкую сельхозживность, в том числе кур, на землях для садоводства.

В итоге дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такая сумма вышла потому, что штраф в этом случае назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму.

«Категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования, - поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли » .

Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается, подчеркивает юрист. То есть завести птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.

«Согласно закону, садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей», - говорит член АЮР.

Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству, пояснила Мария Спиридонова. Зато на садовых землях, по ее словам, можно поставить ульи.

Также она добавила, что если животные и птицы на участках соседей создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой и выяснит, находятся ли там птицы на птичьих правах.