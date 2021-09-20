Общество

В Псковской области пройдет сбор продовольственной помощи для нуждающихся семей

Сбор продовольственной помощи для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пройдет в Пскове. Организатором выступает ведущая розничная компания России X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты». Акция пройдет 25 сентября с 10.00 до 18.00 во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» и «Перекресток».

Для того, чтобы поучаствовать в сборе, нужно купить продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервацию, макароны, орехи, сухофрукты и другие) и оставить их в специальных тележках в закассовой зоне магазина. Собранное продовольствие отвезут на склад, где сформируют продуктовые наборы и доставят их нуждающимся из Пскова и Псковской области.

Чтобы все нуждающиеся семьи получили продуктовые наборы, X5 Group утроит собранное продовольствие. Ритейлер также взял на себя все организационные расходы, связанные с проведением сбора: обеспечение инфраструктуры, логистики и т.д. Общегородской марафон пройдет при поддержке администрации Псковской области и Псковской митрополии.

Социальный проект «Корзина доброты» X5 и Фонд продовольствия «Русь» запустили в 2015 году. Компания первой среди российских ритейлеров создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Она дает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты для людей, которые нуждаются в продовольственной помощи.

Кроме того, постоянно действует благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф, который в прошлом году стал площадкой для онлайн-сбора продовольственной помощи в период пандемии. Всего благодаря общегородским марафонам и регулярным сборам 2021 года уже удалось собрать более 150,5 тонн продовольствия. В рамках благотворительных акций 2020 года, прошедших в магазинах Х5 и на сайте корзинадоброты.рф, удалось собрать более 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн превышает результат 2019 года. Таким образом, в прошлом году помощь получили 142 092 человека, включая детей, одиноких пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и врачей.