Общество

До 11 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 21 сентября

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 21 сентября. Как сообщают в Псковском гидрометцентре, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +1 до +6 градусов, днем термометр покажет от +6 до +11 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.

Напомним, ранее начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова рассказала о том, что в ближайшие дни на юге Псковской области ожидаются дожди, что связано с прохождением циклона. После этого, по словам синоптика, в регионе установится сухая погода и начнется бабье лето.