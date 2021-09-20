Общество

Всероссийскую перепись населения проведут в двух форматах

Жители Псковской области примут участие во Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

За месяц в регионе соберут информацию о всех жителях, об их уровне образования, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи. В анкету включены 33 вопроса. Временно проживающие в России ответят на 7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. В ходе кампании соберут информацию о гражданах РФ, которые постоянно проживают в стране, но на дату переписи будут находиться за ее пределами.

Отметим, что в этом году к уже традиционному способу участия в переписи — личному общению с переписчиком дома или на переписном пункте — добавятся удаленные, посредством Сети. Так, заполнить электронную анкету можно будет на портале госуслуг, через приложение «Госуслуги» в смартфоне или на компьютере в любом отделении МФЦ. После ответа на вопросы участникам отправят уникальный код, подтверждающий участие в кампании.

Сбор сведений о населении будет проводиться без предъявления документов, позволяющих подтвердить правильность ответов.

На отдаленных и труднодоступных территориях кампания продлится до 20 декабря. Итоги Всероссийской переписи населения станут известны в 2022 году.

Напомним, Всероссийская перепись населения 2021 года — это ранее запланированная кампания 2020 года, перенесенная в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

По данным последней Всероссийской переписи населения, которая состоялась 11 лет назад, по состоянию на октябрь 2010 года численность постоянного населения Псковской области составляла более 673 тысячи человек: 308 тысяч мужчин и 364 тысяч женщин. Средний возраст жителей страны был отмечен на уровне 39 лет, а средний возраст жителей региона — 41,5 лет.