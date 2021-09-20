Общество

Борис Елкин принял участие в посадке деревьев у Мирожского монастыря

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин принял участие в посадке деревьев в парке около Мирожского монастыря. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Борис Елкин напомнил, что Псков постоянно принимает участие в международных программах приграничного сотрудничества, в рамках которых выполняется благоустройство общественных территорий и пространств.

«Сегодня высадили 75 деревьев и кустарников в парке около Мирожского монастыря. Я считаю, что вопрос озеленения для города очень важен и ему необходимо уделять особое внимание», - отметил Борис Елкин.