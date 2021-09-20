Общество

Молодежный центр наградил волонтеров, помогавших маломобильным гражданам на выборах

Награждение волонтеров, которые принимали участие в акции «Дорога на Выборы» состоялось 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре.

Самые активные волонтеры получили приглашения на участие в форуме Молодежных избирательных комиссий города Пскова.

Кроме того, всех волонтеров наградили купонами на бесплатные напитки в кофейне «Каверин» и благодарственными письмами от администрации города.

Напомним, более 60 волонтеров от Молодежного центра, ТИК Пскова, Псковского государственного университета, Псковского филиала Академии ФСИН России и Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области оказывали помощь маломобильным гражданам и лицам с ОВЗ в перемещении по избирательному участку, а также проводили термометрию на входе в участки.

«Приятно осознавать то, что ты можешь помочь людям, которые в этом нуждаются. Огромное спасибо организаторам за возможность окунуться в атмосферу выборов. После этого мероприятия осталось много незабываемых впечатлений», - отметила волонтер Светлана Гнутова.