Общество

Вдова дирижера Евгения Мравинского погибла во время пожара

Вдова дирижера Евгения Мравинского - заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, музыкант Александра Вавилина трагически погибла в Санкт-Петербурге на 94-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 20 сентября 2021 года на 94-м году жизни трагически погибла заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории Александра Михайловна Вавилина», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте консерватории.

Александра Вавилина родилась 12 февраля 1928 года в Ленинграде, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру. Она была солисткой, концертмейстером группы флейт заслуженного коллектива РСФСР симфонического оркестра Ленинградской филармонии, под управлением Евгения Мравинского. Вела преподавательскую деятельность, была членом жюри международных конкурсов, в частности первого международного конкурса флейтистов имени Ореля Николе в Китае.

По сообщениям петербургских СМИ, Вавилина погибла во время пожара.