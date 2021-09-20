Общество

ОНФ рассказал об опасности детских площадок в России

Треть детских и спортивных площадок в России, проверенных ОНФ, опасны. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Общероссийский народный фронт, специалисты проинспектировали дворы в каждом регионе России.

Всего было осмотрено 2,1 тыс. объектов в 572 городах, 658 из них в малых населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. человек.

«По итогам проведенных рейдов 1/3 детских и спортивных площадок (696 объекта, 33%) были признаны потенциально опасными для детей. Наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждений, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья», — резюмировали в ОНФ.

В топ-5 регионов, в которых выявлен наиболее высокий процент площадок, представляющих опасность для детей, вошли Брянская область (85,7%), Хабаровский край (83,9%), Республика Адыгея (75%), Липецкая (73,7%) и Волгоградская (70%) области.