Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штаммов коронавируса

Штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Штамм "дельта" появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», — рассказал Хафизов.

По его словам, остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед «дельтой». Так, например, «йота», более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.

Хафизов отметил, что, вероятнее всего, штамм «дельта» распространен во всех странах, там, где секвенирование поставлено на поток, около 99 процентов всех случаев заражения приходится именно на этот вариант.

Кроме того, подчеркнул эксперт, в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма «мю». Однако он составляет пока всего несколько процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем «дельта», уточнил Хафизов.

Он напомнил, что доля варианта «мю» дошла до 1,5 процента в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив «дельте».