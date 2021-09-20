Общество

Сентябрь 2021 года станет самым холодным с начала XXI века

С учетом минувшей холодной недели и предстоящих нескольких таких же дней сентябрь 2021 года в европейской части России может стать самым холодным в XXI веке. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По прогнозу метеорологов, в европейской части России в ближайшие дни ожидается сильный северо-восточный ветер, дневная температура составит около 5-8 градусов, а при таком ветре она будет ощущаться как 0-2 градуса.

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«Отрицательные аномальные температуры захватили огромные пространства: от Байкала до Атлантики. Заток холода — полярный вихрь, сместившийся в сторону Восточного полушария, — очень сильный и на редкость продолжительный, и, значит, в ближайшие 4-5 дней будет холодно. За последние полгода такая ситуация встречается впервые», — пояснил Александр Шувалов.

Но сентябрьская погодная аномалия 2021 года не противоречит тенденции потепления климата, указал замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов. Он отметил, что в России за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха выросла на 1,2-1,5 градуса.

Проанализировав погоду с начала года в целом, метеорологи констатируют, что 2021 год, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых лет XXI века. «В ближайшие 30 лет температура повысится еще примерно на 1,5-2 градуса», — сказал Владимир Семенов.