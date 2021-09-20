Общество

Более 7 миллионов россиян привились от гриппа

Более 7 миллионов россиян прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По состоянию на 20 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 7 млн человек, что составляет 4,97% от численности населения страны», — рассказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, на 37-й неделе текущего года в России отмечался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, в основном обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии.

В середине июля Роспотребнадзор рекомендовал регионам вакцинировать от гриппа в новом сезоне 2021–2022 годов не менее 60% населения. В новом проекте ведомства говорится, что среди входящих в группы риска, определенные национальным календарем прививок, планируется привить от гриппа не менее 75%. Делать прививки от гриппа и других инфекций, включая коронавирус, необходимо с интервалом не менее месяца, добавили в ведомстве.



Кампания по вакцинации населения в России стартовала с начала сентября.Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация с заболеваемостью гриппом стабильная. Однако в России уже были зарегистрированы первые случаи инфицирования вирусом группы А (H3N2) (вирус свиного гриппа). «И это не самый лучший прогностический признак», — добавила Попова.