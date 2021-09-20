Общество

Скончался председатель великолукского совета ветеранов войны и труда Валентин Афанасьев

Сегодня ночью скончался председатель великолукского совета ветеранов войны и труда, почетный гражданин города Великие Луки, капитана I ранга в отставке Валентин Афанасьев. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Уход Валентина Егоровича – это тяжелейшая потеря для всего нашего города. Неоценим вклад таких людей, как Валентин Егорович, в восстановление страны после Великой Отечественной, укрепление ее боевого могущества, патриотическое воспитание молодежи. Валентин Егорович из того поколения, которое имеет особую закалку и особую ответственность за судьбу Родины. Именно мужество и невероятное трудолюбие таких людей, как Валентин Егорович, их искренняя любовь к Отчизне и забота о ее благополучии подняли страну из руин, заложили фундамент наших нынешних достижений. Боевой и трудовой путь этого замечательного человека для современного поколения - истинный пример стойкости, героизма и веры в светлое будущее России».

Николай Козловский выразил искренние соболезнования родным и близким Валентина Афанасьева.