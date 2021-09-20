Общество

Затяжным благоустройством территории в Пыталово заинтересовалась прокуратура

В отношении руководителя коммерческой организации возбудили дело об административном правонарушении за несвоевременное исполнение муниципального контракта в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

По результатам электронного аукциона 9 марта районная администрация заключила с этой организацией контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории у районного Дома культуры. Работы подрядчик должен был выполнить до 15 июня. В августе провели проверку, в ходе которой выяснили, что условия контракта в полном объеме не исполнены, из-за чего, в частности, не были достигнуты поставленные национальным проектом «Жилье и городская среда» цели.

Дело в отношении директора подрядной организации направили для рассмотрения мировому судье судебного участка №17 Пыталовского района.