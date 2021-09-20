Общество

В России скорректировали правила поддержки организаций в сфере допобразования

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся развитием дополнительного образования для детей, смогут получить господдержку в виде субсидии на частичную компенсацию своих затрат. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Ранее такие компании могли рассчитывать на возмещение расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам. По просьбе бизнеса правительство пересмотрело эту меру поддержки, и теперь компенсации подлежит 5% от суммы фактических затрат на совершенствование образовательной инфраструктуры, текущий и капитальный ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов. Помимо этого, возмещением можно воспользоваться при найме квалифицированных специалистов для работы с детьми с особенностями развития.

Мера поддержки также распространяется на компании, которые занимаются оздоровлением детей и обеспечением детского отдыха. Для получения субсидии необходимо принять участие в конкурсном отборе, который организует Минпросвещения. Информация о сроках его проведения будет размещена на сайте министерства.

Принятое решение позволит поддержать предпринимателей, работающих в социальной сфере, станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в развитие частного дополнительного образования и детского отдыха, добавили в пресс-службе правительства.