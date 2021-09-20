Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ощутимую заболеваемость гриппом в Псковской области

Заболеваемость гриппом в Псковской области в этом году будет достаточно ощутимой. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Мы ведем мониторинг, обследуем людей, которые тяжело переносят респираторные инфекции, попадают в больницы. Так, в прошлом году, исследуя эту вирусную палитру, мы зафиксировали, что ни одного случая гриппа выявлено не было, что создает угрозу в текущем году», - сказал Александр Нестерук.

По его словам, коллективный иммунитет к вирусу гриппа каждый год формировался за счет тех, кто сделал прививку, а также тех, кто перенес болезнь, и чей организм выработал антитела. При этом, заметил эксперт, антитела остаются активными в течение года.

«Теперь у нас надежда только на вакцинированных, потому что переболевших в прошлом году не было. Конечно, это представляет угрозу, что в этом году заболеваемость вирусом гриппа у нас будет и будет достаточно ощутимой», - сказал руководитель территориального управления Роспотребнадзора.

Он призвал жителей Псковской области пройти вакцинацию от гриппа и напомнил, что между введением второго компонента вакцины от коронавируса и прививкой от гриппа должно пройти не менее одного месяца.