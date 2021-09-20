Общество

Псковскую дивизию ВДВ усилили еще одним десантно-штурмовым полком

Третий десантно-штурмовой полк сформировали в Псковской дивизии воздушно-десантных войск, сообщает Минобороны.

«С 1 декабря 2018 года полк был восстановлен в составе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, а с 1 сентября 2021 года был полностью сформирован до полного штата», - отметили в ведомстве.

Командующий ВДВ Андрей Сердюков прибыл в Псковскую десантно-штурмовую дивизию, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка, пишет «Интерфакс».

Это третий десантно-штурмовой полк в составе дивизии, отметили военные.

«Я вам желаю, чтобы, пройдя всю необходимую подготовку, полк в следующем году занял передовые места в Воздушно-десантных войсках. Вам предстоит освоить новую технику и вооружение, осуществить профессиональную подготовку каждого военнослужащего и добиться высоких результатов», - сказал Андрей Сердюков личному составу нового полка.

Ранее Минобороны РФ сообщало об усилении Псковской дивизии танковым батальном, который оснащен модернизированными танками Т-72Б3.