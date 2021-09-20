Общество

Студент из Пскова принимает участие в форуме «Вектор спасения - Урал»

Представитель псковского отделения Всероссийского корпуса студенческих отрядов Иван Левкин принимает участие в образовательном молодежном форуме «Вектор спасения - Урал», который проходит с 20 по 24 сентября в Екатеринбурге. Об этом региональное отделение ВСКС сообщило в социальной сети.

В первый день уральского образовательного молодежного форума «Вектор спасения - Урал», 20 сентября, участники познакомились и обменялись опытом. На Слете собрались более 100 человек из Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Тюменской, Курганской, Псковской и Свердловской областей.

На протяжении четырех дней участники пройдут обучение по основам оказания первой помощи, противопожарной, психологической, альпинистской, топографической и физической подготовки, узнают о радиационной, химической, биологической защите и многое другое, отметили в ВСКС.

Полученные знания спасатели смогут отработать на практических этапах