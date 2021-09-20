Общество

День бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области

День бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Ассоциации юристов России.

Ассоциация при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проведет День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам в очно-заочной форме. 24 сентября все желающие смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации будут предоставляться по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить с 10.00 до 17.00 по адресу: Псков, улица Ленина, 7.

Кроме того, с 12.00 до 14.00 у псковичей появится возможность пообщаться с начальником юридического отдела Военного комиссариата Псковской области Екатериной Марской по вопросам призыва на военную службу, пенсионного и социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы.

Псковское отделение Ассоциации продолжает работать и в новом формате - консультации возможны в режиме телефонной связи. Единый телефон для обращений: +7 953 235 6767.

Кроме того, по-прежнему на средства Фонда президентских грантов реализуется социально значимый проект «Территория права». Проект направлен на поддержку государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение доступности бесплатных услуг правового характера для людей старшего поколения, проживающих в районах Псковской области.

В рамках проекта планируется расширение работы псковского отделения Ассоциации по оказанию юридической помощи: проведение 10 областных дней правовой помощи в онлайн-форме с подключением районов, а также очных выездных дней правовой помощи, диалоговых лекций по самым востребованным и актуальным темам, которые будут содержать пошаговые инструкции и конкретные советы профессиональных юристов.

Помимо этого, в шести муниципалитетах (Великие Луки, Опочка, Пыталово, Дедовичи, Дно, Остров) при поддержке районных центров добровольчества откроются «точки доступа» к правовой информации и помощи юристов. Уточнить график проведения мероприятий в районах можно по телефону Единой диспетчерской службы +7 953 235 6767.