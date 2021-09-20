Общество

С 2022 года в России пособия и выплаты будут начисляться автоматически

Пособия и выплаты со следующего года будут начисляться автоматически. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Это коснется пенсий, компенсаций, пособий, в том числе, по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка. «Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть <...> в электронном виде», — сказал глава кабмина. Он отметил, что это сделает процесс гораздо удобнее и проще.

«Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях», — уточнил Мишустин.

Сейчас для того, чтобы начать получать те или иные выплаты, россияне должны предоставить заявление и в некоторых случаях подтверждающие документы и справки. В дальнейшем достаточно будет сообщить актуальные реквизиты счета и дать согласие на госуслугах на проактивное получение денег.