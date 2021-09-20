Общество

Архивисты рассказали, в какую сумму Пскову обходилось содержание пожарных в 1916 году

Сотрудники Государственного архива Псковской области рассказали, в какую сумму Пскову обходилось содержание пожарных в 1916 году.

Как сообщается в соцсетях учреждения, в Пскове тогда существовало две пожарные команды — Псковская городская пожарная команда и Псковская вольная пожарная команда. В состав первой входили 25 обученных профессионалов своего дела и 1 брандмейстер, то есть их начальник. Для доставки на пожары содержали специально 24 лошади, были летние и зимние дроги для перемещения по городу, а еще для доставки воды использовали 6 бочек.

Такие данные можно отыскать в Ведомости о состоянии пожарных команд г. Пскова по состоянию на 1 января 1916 года. В распоряжении пожарных было 5 лестниц, 8 багров и 25 топоров.



Между тем, в Вольное пожарное общество, согласно документу, кроме 6 служителей входили 118 «охотников-добровольцев». В случае чего они могли использовать 7 бочек, 16 ведер, 6 лестниц, 4 багра и 70 топоров.



«Во что все это обходилось городу? В данном документе можно увидеть и эти данные. На содержание городской пожарной команды выделяли 23 тысячи рублей в год, а вольной — 3,6 тысячи», - рассказали в архиве.