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Общество

Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты

22.09.2021 07:30|ПсковКомментариев: 0

Госдума в октябре рассмотрит законопроект «О внесении изменения в ст. 16 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"». Предлагается создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут тратиться средства пособий на ребенка. Прежде всего, к таким товарам хотят отнести алкогольную и никотинсодержащую продукцию, а также табачные изделия.

Согласно новым нормам, полномочиями по формированию такого списка предлагается наделить федеральное правительство, пишет газета «Известия».

Также документ предусматривает появление специального механизма, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. Определить его должны будут региональные власти. В качестве примера такого механизма авторы законопроекта называют открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета». На него государство могло бы перечислять средства, а потом контролировать все транзакции.

Информацию о рассмотрении законопроекта подтвердили в аппарате комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Документ внесли в нижнюю палату в июне этого года.

Теги: #детские пособия
Источник: Псковская Лента Новостей
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