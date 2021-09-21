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Юлия Пересильд опубликовала видеозапись тренировки на космодроме Байконур

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд опубликовала в Instagram видеозапись тренировки на космодроме Байконур.

Источник: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

«Всем доброе утро! Наше утро начинается так: подъем, 3 км пробежка, зал, завтрак, ортостол и 10 минут на кресле НКУК (вестибулярное кресло), а только полдень. Впереди до 23.00 занятия. Ну и репетиции фильма "Вызов"», - рассказала она.

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Напомним, космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию для съемок первого художественного фильма «Вызов» на орбите. Старт корабля намечен на 5 октября.