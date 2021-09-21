Общество

ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте

Минобороны РФ готовит воздушно-десантные войска к регулярным масштабным ночным высадкам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что эксперимент по десантированию крупных сил в темное время суток на учениях «Запад-2021» был успешным. В нем участвовал парашютно-десантный батальон 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. На полигоне Струги Красные в Псковской области десантировались около 600 бойцов и 30 единиц техники — бронетранспортеров и боевых машин десанта БМД-2К-АУ и БМД-4М.

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Теперь такие операции планируют отработать в еще большем масштабе. Уточняется, что такие действия станут одним из тактических элементов, который включат в новую концепцию применения ВДВ. Ее должны представить до конца года. Несмотря на сложность организации подобных мероприятий, они дадут десантникам ряд преимуществ в бою, отмечают эксперты.

В последние годы Воздушно-десантные войска подверглись серьезному реформированию. Соединения ВДВ становятся основой сил быстрого реагирования, способных оперативно выполнить задачи в любой точке мира.

Сейчас ВДВ активно получают новую технику и вооружение.