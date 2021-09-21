Общество

СНГБ снизил ставки по кредиту «Альтернативный»

СНГБ снизил ставки по кредиту «Альтернативный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Если у вас имеется потребительский или автокредит в стороннем банке и вы вынуждены платить по нему высокий процент, Сургутнефтегазбанк предлагает выгодную альтернативу – оформите рефинансирование теперь по ставке от 4,9% годовых* и платите меньше», - говорится в сообщении.

Преимущества рефинансирования в СНГБ:

уменьшение ежемесячного платежа за счет пониженной ставки;

изменение размера платежей за счет срока кредита;

объединение кредитов** и платеж всего 1 раз в месяц;

получение дополнительных средств на личные цели.

Сумма кредита – от 30 000 до 3 000 000 рублей, срок кредитования – до 7 лет (вкл.).

Подайте заявку на кредит в приложении «СНГБ Онлайн» (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит»), на сайте или в офисе банка.

* Процентная ставка 4,9% годовых действует для зарплатных клиентов при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 руб., сроке кредита 2 года, при условии оформления страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом, и при предоставлении заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита. Если клиент не относится к категории зарплатный клиент размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. При непредставлении документов, подтверждающих целевое использование кредита, размер ставки увеличивается на 5% годовых. При оформлении страхового полиса по единственному риску «Несчастный случай, болезнь» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом процентная ставка от 7,65% годовых. При оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка от 9,75% годовых. При отсутствии страхования процентная ставка от 11,75% годовых.

** Виды кредитов, дополнительно доступные для погашения в сторонних кредитных организациях/ в АО БАНК «СНГБ»: потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты, кредитные карты.

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