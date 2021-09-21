Общество

Почти 1 млрд рублей получит Псковская область на строительство и реконструкцию медучреждений

Псковская область получит более 860 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в ближайшие два года. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

«Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы "Развитие здравоохранения" обусловлено по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры здравоохранения" увеличением бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения Псковской области: в 2022 году - на 197 млн рублей, в 2023 году - на 668,3 млн рублей по сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ», - говорится в документе.

В Псковской области находится более 8 тысяч сельских населенных пунктов, удаленных от райцентров. Жителям таких поселений приходится тратить целый день на то, чтобы добраться до районных администраций и вернуться домой, пишет ТАСС.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отмечала, что власти региона за счет участия в нацпроекте «Здравоохранение» полностью обеспечили доступность медицинских услуг для жителей населенных пунктов, удаленных от поликлиник и больниц.