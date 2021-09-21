Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
Предупреждают Только раз
как стать завучем
господдержка бизнеса и инвесторов
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
концерт Артура Руденко
 
 
 
ещё Общество 21.09.2021 16:287 Эхо пермской трагедии в Пскове: будут щемить 22.09.2021 12:150 Палата повышенной комфортности появилась в великолукской инфекционке 22.09.2021 12:130 Студенты ПсковГУ опасаются повторения пермской трагедии 22.09.2021 12:090 Число жертв COVID-19 в Псковской области возросло до 750 человек 22.09.2021 11:410 Назван размер пенсии Аллы Пугачевой 22.09.2021 11:291 В Пскове до конца декабря отремонтируют набережные Великой и Псковы
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2813 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0011 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 20.09.2021 07:504 Опубликованы предварительные итоги голосования на выборах в областное Собрание
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии приехал в Псков

22.09.2021 11:09|ПсковКомментариев: 0

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Беларусь Евгений Лукьянов находится с официальным визитом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 22 сентября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Евгений Лукьянов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, почтили память фронтовиков, партизан и тружеников тыла минутой молчания.

В церемонии также принял участие и. о. руководителя территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов и другие официальные лица.

В Пскове мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребен прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны — он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.

Теги: #псков #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 371 человек
22.09.2021, 12:540 Гайд-парк»: Игорь Сопов о легитимности выборов-2021 и будущем избирательной системы. ВИДЕО 22.09.2021, 12:320 Путин наградил полицейских, обезвредивших напавшего на университет в Перми 22.09.2021, 12:310 Мужчину с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать в Пскове 22.09.2021, 12:290 Все краски стройки и ремонта: что купить на «Стройбазе на Алмазной» в сентябре
22.09.2021, 12:201 Игорь Сопов: Не видим причин для отмены или корректировки результатов выборов 22.09.2021, 12:170 Двух пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД 22.09.2021, 12:150 Палата повышенной комфортности появилась в великолукской инфекционке 22.09.2021, 12:130 Студенты ПсковГУ опасаются повторения пермской трагедии
22.09.2021, 12:100 Молодого человека задержали за попытку украсть алкоголь из магазина в Пскове 22.09.2021, 12:091 Число жертв COVID-19 в Псковской области возросло до 750 человек 22.09.2021, 12:060 Дмитрий Шахов оценил организацию голосования на трехдневных выборах в Псковской области 22.09.2021, 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым
22.09.2021, 11:410 Назван размер пенсии Аллы Пугачевой 22.09.2021, 11:370 Из-за соревнований перекроют дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров 22.09.2021, 11:312 «Подстрочник»: Александр Голышев об итогах туристического сезона и судьбе музейных объектов 22.09.2021, 11:291 В Пскове до конца декабря отремонтируют набережные Великой и Псковы
22.09.2021, 11:162 На возрождение объектов культуры Псковской области выделят 1,5 млрд рублей за три года 22.09.2021, 11:140 Осужденному за убийство псковичу установили административный надзор на три года 22.09.2021, 11:090 Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии приехал в Псков 22.09.2021, 11:074 Обгон в запрещенном месте стал причиной серьезного ДТП на объездной дороге Пскова. ФОТО
22.09.2021, 11:042 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о легитимности выборов-2021 и будущем избирательной системы 22.09.2021, 10:591 СНГБ снизил ставки по кредиту «Альтернативный» 22.09.2021, 10:570 МЧС советует напомнить детям о запрете открывать дверцы трансформаторных будок 22.09.2021, 10:512 Почти 1 млрд рублей получит Псковская область на строительство и реконструкцию медучреждений
22.09.2021, 10:410 Кубок области по велоспорту разыграют в Печорах 25 сентября 22.09.2021, 10:300 Определен подрядчик по ремонту улицы Германа в Пскове 22.09.2021, 10:263 ВДВ начнут отрабатывать масштабные высадки в темноте 22.09.2021, 10:193 Минздрав обновил методические рекомендации по профилактике коронавируса
22.09.2021, 10:160 Велосипедистка попала в больницу после наезда автомобиля в Островском районе 22.09.2021, 10:141 Бежавшая от «грядущего Апокалипсиса» крымчанка оказалась в Опочецком районе 22.09.2021, 10:081 В Таллине могут ввести ограничение скорости движения до 30 км в час 22.09.2021, 10:030 Полиция изъяла фальшивые деньги из финучреждений в Пскове
22.09.2021, 10:020 Пермскому стрелку ампутировали ногу 22.09.2021, 10:000 В Пскове открылся новый магазин мясной продукции 22.09.2021, 09:510 Пскович украл 19 батончиков шоколада из магазина на Рижском проспекте 22.09.2021, 09:500 ФАС разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотечных кредитов
22.09.2021, 09:470 «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре» презентовал псковский музей 22.09.2021, 09:411 Областная ярмарка пройдет в Пскове с учетом «ковидных» ограничений 22.09.2021, 09:310 В России предложили дополнительные послабления по техосмотру 22.09.2021, 09:150 Глава Минтруда назвал размер индексации пенсии в следующем году
22.09.2021, 09:005 Перебои с поставкой чипсов ожидаются из-за проблем со сбором картофеля 22.09.2021, 08:450 Новый дорожный знак может появиться на российских дорогах 22.09.2021, 08:304 Раздельный сбор мусора поощрят отменой НДС 22.09.2021, 08:150 В России могут усилить контроль за внесением наличных в банкоматах
22.09.2021, 08:120 Автомобиль с нетрезвым водителем перевернулся ночью в Псковском районе 22.09.2021, 08:000 Юлия Пересильд опубликовала видеозапись тренировки на космодроме Байконур 22.09.2021, 07:450 Названы самые популярные маршруты для активных путешествий в России 22.09.2021, 07:302 Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты
22.09.2021, 07:153 Спрос на антисептики подскочил в России 22.09.2021, 07:002 Муниципальные музеи переоснастят за 1,9 млрд рублей 21.09.2021, 23:520 В Псковской области почти 170 тысяч человек полностью привились от коронавируса 21.09.2021, 23:454 132 новых случая пополнили статистику коронавируса в Псковской области
21.09.2021, 22:320 Власти Пскова ищут варианты решения проблемы с горячей водой в домах на улице Ижорского батальона 21.09.2021, 22:160 За повторное «пьяное» вождение житель Дно получил обязательные работы 21.09.2021, 22:002 Интерактив: Не смешите народ, когда что-то обещаете! 21.09.2021, 21:460 В трех домах Великих Лук завершен капремонт
21.09.2021, 21:160 Жительницу Острова оштрафовали за продажу суррогатного алкоголя 21.09.2021, 21:100 У второго корпуса ППК заменят ограждение до 15 ноября 21.09.2021, 21:001 Александр Котов о госдолге и догазификации 21.09.2021, 20:410 Архивисты рассказали, в какую сумму Пскову обходилось содержание пожарных в 1916 году
21.09.2021, 20:250 Соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области пройдут 2 октября 21.09.2021, 20:099 Александр Котов подвел итоги избирательной кампании 21.09.2021, 19:561 Судьбу «Таблетки» и перспективу включения двух памятников в список ЮНЕСКО обсудили в Пскове 21.09.2021, 19:340 Фотовыставка ко дню рождения академика Виноградова откроется в музее в Полибино
21.09.2021, 19:223 Александр Котов о предстоящих шагах нового созыва Псковского областного Собрания депутатов  21.09.2021, 19:170 С художницей, сменившей Петербург на Святогорье, знакомит интернет-пользователей «Михайловское» 21.09.2021, 19:060 Шесть псковских пенсионеров участвуют во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» 21.09.2021, 18:480 ЦИК РФ опубликовал распределение мандатов в Госдуме нового созыва
21.09.2021, 18:347 В Эстонии изменят маркировку срока годности молочной продукции 21.09.2021, 18:161 Псковичей призывают позвонить по «горячей линии» при отсутствии отопления 21.09.2021, 18:060 Пропавший в Псковском районе мужчина скончался 21.09.2021, 17:553 Пскович год провел в трудовом рабстве в Дагестане
21.09.2021, 17:545 Псковский аэропорт получил разрешение на полеты в Египет и Турцию 21.09.2021, 17:340 Лось стал «пассажиром» рейсового автобуса на дороге Рига — Москва 21.09.2021, 17:307 Путин заявил о полном восстановлении экономики России после пандемии 21.09.2021, 17:1810 Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году после повышения МРОТ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.