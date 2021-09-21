Общество

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии приехал в Псков

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Беларусь Евгений Лукьянов находится с официальным визитом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 22 сентября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Евгений Лукьянов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, почтили память фронтовиков, партизан и тружеников тыла минутой молчания.

В церемонии также принял участие и. о. руководителя территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов и другие официальные лица.

В Пскове мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребен прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны — он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.