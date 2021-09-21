Общество

В Пскове до конца декабря отремонтируют набережные Великой и Псковы

В Пскове определена организация, которая выполнит комплекс работ по ремонту набережных рек Великой и Псковы. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, была подана только одна заявка, и она признана соответствующей. Работы выполнит ООО «Приоритет» за 6 млн 720 тыс. 880 рублей.

Подрядчик осуществляет ремонт дорожек из гранитной крошки, облицовку ступеней и площадок лестниц, ремонт парапета из гранитных плит, замену водоотводных лотков, сидений амфитеатра, покраску стен, ремонт асфальта, замену покрытия детской площадки, ремонт брусчатки и устройство подпорной стены.

В частности, заданием предусмотрен ремонт пешеходной дорожки из гранитной крошки между Власьевской и Плоской башнями вдоль стены, облицовка ступеней и площадок спуска около Власьевской башни, облицовка ступеней со стороны винтовой лестницы моста, ремонт парапета из гранитных плит и покраска стен парапета, облицовка 2 марша ступеней в районе улицы Профсоюзной, замена сидений скамеек в амфитеатре, ремонт лестницы за «Фрегатом», ремонт брусчатки и колодцев, замена резиновых покрытий на детской площадке.

Отдельный блок работ - Финский парк. Здесь планируется укрепление берега, устройство тротуара из брусчатки, ремонт 4 лестниц, замена тактильной плитки, покраска металлических перил.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2021 года