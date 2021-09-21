Общество

Назван размер пенсии Аллы Пугачевой

Назван размер пенсии известной певицы Аллы Пугачевой. Как сообщает «Пятый канал», цифру в телешоу Антона Красовского назвала певица Лолита Милявская.

Алла Пугачева на пенсии. Фото: инстаграм-аккаунт певицы

Алла Пугачева получает пенсию в 46 тысяч рублей (при средней цифре по России около 15 тысяч), так как еще в 1991 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. По словам Милявской, примадонна — ее близкая подруга, потому о размере ежемесячных выплат от государства она получила информацию, как говорится, из первых рук.

Милявская также отметила, что выступает против почетных званий и вручаемых артистам наград. Как известно, чтобы статус, к примеру, заслуженного деятеля культуры, был присвоен, будущему получателю необходимо подать соответствующую заявку. Документ, в свою очередь, рассмотрят соответствующие госорганы, после чего одобрят или нет. Заниматься этим ради прибавки к пенсии звезда не намерена.

«Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила», — сказала Милявская.

Певица рассказала, что ее ежемесячное пособие составляет 23 тысячи рублей. Также недавно, как и все российские пенсионеры, Милявская получила единовременную выплату в размере десяти тысяч. А что касается званий — писать на себя характеристику, а после жить с чувством долга артистка совсем не хочет.

«Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — объяснила она.