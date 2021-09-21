Число жертв COVID-19 в Псковской области возросло до 750 человек

750 человек скончались от коронавируса в Псковской области с начала пандемии. За сутки статистика пополнилась четырьмя летальными случаями. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
На данный момент в Псковской области проведено 529 343 исследований на коронавирус, 1 827 тестов сделали за сутки. Всего в регионе зарегистрировали 49 197 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (+132 за прошедшие сутки). Выздоровели 42 353 пациента (+103).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 17059
Великие Луки – 8053
Бежаницкий район – 523
Великолукский район – 1220
Гдовский район – 778
Дедовичский район – 1177
Дновский район – 379
Красногородский район – 442
Куньинский район – 458
Локнянский район – 338
Невельский район – 1909
Новоржевский район – 692
Новосокольнический район – 1320
Опочецкий район – 1325
Островский район – 2265
Палкинский район – 513
Печорский район – 898
Плюсский район – 870
Порховский район – 1477
Псковский район – 4023
Пустошкинский район – 482
Пушкиногорский район – 582
Пыталовский район – 565
Себежский район – 840
Стругокрасненский район – 647
Усвятский район – 316
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.