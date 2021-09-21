Общество

Число жертв COVID-19 в Псковской области возросло до 750 человек

750 человек скончались от коронавируса в Псковской области с начала пандемии. За сутки статистика пополнилась четырьмя летальными случаями. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

На данный момент в Псковской области проведено 529 343 исследований на коронавирус, 1 827 тестов сделали за сутки. Всего в регионе зарегистрировали 49 197 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (+132 за прошедшие сутки). Выздоровели 42 353 пациента (+103).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 17059

Великие Луки – 8053

Бежаницкий район – 523

Великолукский район – 1220

Гдовский район – 778

Дедовичский район – 1177

Дновский район – 379

Красногородский район – 442

Куньинский район – 458

Локнянский район – 338

Невельский район – 1909

Новоржевский район – 692

Новосокольнический район – 1320

Опочецкий район – 1325

Островский район – 2265

Палкинский район – 513

Печорский район – 898

Плюсский район – 870

Порховский район – 1477

Псковский район – 4023

Пустошкинский район – 482

Пушкиногорский район – 582

Пыталовский район – 565

Себежский район – 840

Стругокрасненский район – 647

Усвятский район – 316

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.