Общество

Жители СЗФО оформили в Сбере 160 тысяч кредитных карт с начала года

Более 160 тысяч кредитных карт выдал Северо-Западный банк Сбербанка за восемь месяцев 2021 года. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом торговый оборот по картам вырос на 17% и составил почти 145 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Лидеры по приросту – Ленинградская область и Республика Карелия, где количество выданных кредиток увеличилось более чем на 30%, а также Вологодская область (26%). По объемам денежного оборота в топе Калининградская и Вологодская области с приростом по 21%, и Санкт-Петербург – 19%.

«Сегодня для многих кредитка — это возможность комфортно тратить деньги на повседневные нужды, подарки и многое другое, не залезая в долги. Но если грамотно подобрать условия карты, можно даже зарабатывать на ней. Например, инвестировать или класть зарплатные средства на накопительный счет и получать пассивный доход. Чтобы эта схема работала, кредитная карта должна быть бесплатной и с длинным грейс-периодом. Именно такую в конце лета мы представили на рынок», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке признана кредитная СберКарта. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведенном в связи с запуском Сбербанком нового продукта — универсальной кредитной СберКарты.

Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и дает клиентам сразу четыре уникальных преимущества. Удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа: целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. Сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. А также бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях.

Оформить кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн (весь процесс - от рассмотрения до начала пользования - составит около двух минут) или в любом офисе Сбера. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.