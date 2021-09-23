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Общество

В Пскове определен подрядчик по благоустройству парка имени Гагарина

23.09.2021 12:21|ПсковКомментариев: 0

В Пскове определен подрядчик по благоустройству парка имени Гагарина. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

Напомним, парк расположен в треугольнике между улицами Гущина, Гдовской и Застенным переулком. Его планируется благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По словам гостя студии, подрядчика удалось определить лишь со второго раза — в первый раз на аукцион никто не заявился.

«Теперь подрядчик определился, и 27 числа (сентября — ред.) должен быть заключен контракт на благоустройство. Надеюсь, парк имени Гагарина ждет счастливое будущее», - отметил депутат.

На данной территории будет выполнено обустройство дорожек, установлено наружное освещение, скамейки, большая многофункциональная спортивная площадка, предусмотрено создание зоны воркаута. Также здесь заменят детскую площадку. Зеленую зону парка планируют максимально сохранить. «Считаю, в проекте благоустройства эта задача выполнена идеально. Несколько деревьев попадут под снос, но без этого благоустройство не сделать», - пояснил Григорий Стороненков.

Также депутат подвел итоги работ по благоустройству, проведенных в 12-м округе в это году. «Год начинался непросто, было много туманной перспективы, но, в целом, год был хорошим. Мы многое успели сделать в части благоустройства. Удалось отремонтировать межквартальные и дворовые проезды на Леона Поземского, 44, 60 и 64. Установлены две детских площадки на улицах Леона Поземского, 44 и Ижорского Батальона, 10. Кроме того, во второй раз в рамках программы «Формирование городской среды» объявлен аукцион на ремонт еще четырех дворов в округе: на улице Ижорского Батальона, 6, Алехина, 2, Леона Поземского, 62 и 66. «Столько дворов в нашем округе никогда не делалось. Надеюсь, подрядчик сможет начать и закончить работы до конца этого года», - заметил депутат.

Он также рассчитывает, что несколько дворов округа, нуждающихся в благоустройстве, смогут попасть в федеральную программу на следующий год. Более предметно планы можно будет строить после того, как федеральный центр доведет до муниципалитетов контрольные цифры по программе, добавил гость студии.

Григорий Стороненков также высказал мнение о необходимости формирования отдельной программы по замене детских площадок в Пскове. «Это неизбежно, с учетом того, что срок эксплуатации многих площадок истек», - заключил гость студии.

 

Теги: #благоустройство #Гордума #формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
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