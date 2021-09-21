Общество

Стало известно, как вакцинированные от COVID-19 переносят заболевание

Вакцинированные от COVID-19 реже заболевают и гораздо легче переносят болезнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные», - сказала заммэра.

Ракова также напомнила, что в период подъема заболеваемости нужно тщательно следить и заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой.