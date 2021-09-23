Общество

Григорий Стороненков: Как подсуетишься сейчас, так и сложится следующий год

Депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Григорий Стороненков считает «нормальным процессом» полемику среди депутатов гордумы, которая ежегодно наблюдается в период формирования городского бюджета. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Это нормальный процесс. Ведь, как позаботишься (о своем избирательном округе — ред.) и подсуетишься сейчас, так у тебя и сложится следующий год. Так что, в период формирования бюджета всем депутатам надо хорошо поработать, чтобы защитить свои округа и чтобы следующий год складывался хорошо. У каждого есть свои замыслы. Денег всегда не хватает, а желания всегда большие. Это нормальный процесс», - полагает председатель бюджетного комитета.

Григорий Стороненков также не исключает, что при формировании городского бюджета на 2022 год в гордуме будет более горячая полемика, чем обычно. «В последний год депутатских полномочий каждый депутат хочет сделать что-то особенное, поставить жирную точку или многоточие. Так что, споры будут жаркие», - сказал он.

В целом же, по мнению гостя студии, «работа депутата должна быть системной, начиная с первого года исполнения депутатских полномочий. Задачи надо разделить на 5 срок и выполнять поэтапно. Тогда к концу депутатского срока у тебя наберется набор хороших дел и положительных изменений, которые ты успел сделать как депутат», - отметил он.