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Общество

Это просто его «хотелки» — Петр Алексеенко об идее Александра Голышева перенести памятник Ленину

22.09.2021 16:35|ПсковКомментариев: 2

Коммунисты будут препятствовать переносу памятника Владимиру Ленину в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Напомним, сегодня, 22 сентября, гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев высказал идею о переносе памятника на территорию «Домика Искры». «Я никого не хочу обидеть, но, конечно, памятник я бы передвинул», - отметил он.

«Таких инициатив уже было много. Но ничего не получилось. И, думаю, ничего не получится. Это просто его (Александра Голышева - ред.) "хотелки". Как это площадь Ленина будет без памятника Ленину? Памятник Ленину должен стоять на месте. Это памятное место. А "Домик Искры" — музей. Зачем нам лишние противостояния, волнения?» — высказался Петр Алексеенко.

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Решение о переносе памятника могут принять только жители Пскова, считает лидер псковских коммунистов. Он напомнил, что Сквер 60-летия Октября в Пскове хотели переименовать в Сквер искусств. «Не получилось. Жители были против. Надо считаться с мнением населения», - сказал Петр Алексеенко.

На вопрос, будут ли коммунисты «строить баррикады», если жители областного центра все же решат перенести памятник Ленину, Петр Алексеенко ответил утвердительно. «Будем, конечно. Будем убеждать. Мы же не против того, что два памятника княгине Ольге поставили. Пусть стоят. Памятник Ленину, думаю, никому не мешает, кроме Голышева и еще некоторых», - резюмировал он.

Теги: #псков #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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