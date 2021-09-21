Общество

Запуск авиасообщения между Псковом и Минском поддержал Лукашенко

Вопросы развития взаимодействия Псковской области с Республикой Беларусь обсудили губернатор Михаил Ведерников и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов на рабочей встрече 22 сентября.. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Участники встречи обсудили перспективные направления для расширения торгово-экономического и культурного партнерства.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время взаимоотношения Псковской области с Республикой Беларусь развиваются динамично. Территории связывают давние дружеские, добрососедские отношения. Несмотря на противовирусные ограничения, состоялось много совместных мероприятий, в первую очередь, патриотического характера.

К одному из перспективных направлений губернатор отнес привлечение рабочих из Республики Беларусь на строительные объекты региона. Михаил Ведерников озвучил главе дипмиссии возможный порядок, который предлагается проработать с правительством Российской Федерации. Администрация региона по заявке строительных организаций готова участвовать в обсуждении вопроса со всеми сторонами. Специально на государственной границе может быть установлен временный пост по проверке соблюдения эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Подобный алгоритм позволит упростить въезд белорусских граждан для работы в регион.

Еще один вопрос, который сейчас прорабатывается, — запуск авиасообщения между Псковом и Минском. Ранее на рабочей встрече с главой региона это предложение поддержал и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Мы со своей стороны готовы предоставить максимально льготные условия по обслуживанию самолетов в псковском аэропорту, а также готовы на начальном этапе рассмотреть вопрос частичной компенсации стоимости билетов, чтобы "раскатать" маршрут», — заметил губернатор.

«Это все очень важно. И, действительно, отношения Республики Беларусь и России, в том числе и Псковской области, многосторонние, имеющие свою историю. Обстоятельства, связанные с коронавирусом, внесли свои коррективы, но нужно искать формы и методы, чтобы продолжать работать, не нарушая требования Роспотребнадзора. Отношения между Псковской областью и Республикой Беларусь впечатляют и своей историей, и результатами, но нет предела для совершенства», — заметил Евгений Лукьянов и подтвердил, что привлечение белорусских специалистов для проведения строительно-монтажных работ актуально и для других субъектов Российской Федерации.

Евгений Лукьянов также напомнил, что на начало ноября запланирован очередной этап в развитии Союзного государства, когда будут утверждены и вступят в силу Союзные программы. «Тогда и начнется, на мой взгляд, самое главное — их реализация. Там, безусловно, есть место и межрегиональному сотрудничеству в различных областях. Можно и нужно найти новые сферы отношений, новый взаимный интерес практически по любой теме», — сказал дипломат.

По итогам состоявшегося разговора участники отметили, что имеется серьезный потенциал для укрепления и наращивания взаимодействия Псковской области с белорусскими коллегами по различным направлениям.