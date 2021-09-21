Общество

Псковский аквапарк приглашает малышей в группу по плаванию

Аквапарк «Акваполис» в Пскове приглашает малышей в группу по плаванию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации аквапарка.

«Группа по плаванию "Мой малыш" — это игровая форма обучения плаванию для деток до 5 лет (плавание вместе с родителями). "Мой Малыш" — специально разработанный игровой комплекс упражнений, направленный на развитие плавательных способностей малышей в возрасте от 7 месяцев до 5 лет», — отметили в аквапарке.

Расписание: понедельник в 9.30. Стоимость занятия: 550 рублей. Абонемент на 4 посещения - 2000 рублей.

Запись по телефону: 8 (953) 232-14-09.