Общество

Почти 3 млрд рублей выделило правительство на выплаты врачам, заразившимся COVID-19

Правительство выделило более 2,9 миллиарда рублей на единовременные страховые выплаты врачам, которые заразились коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное решение принято в соответствии с указом президента России. Средства выделят министерству финансов из резервного фонда правительства, после чего они поступят в бюджет Фонда социального страхования. Согласно указу Владимира Путина, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тыс. до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тыс. рублей.

Если после инфицирования на работе медик скончался, то компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.

Напомним, в июне российский лидер заявил, что правительство продолжит выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.