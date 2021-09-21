Общество

Россияне, которые долго не могут трудоустроиться, получат сопровождение

Индивидуальное сопровождение получат россияне, которые не могут найти работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защит РФ Антона Котякова.

По словам министра, многие люди, которые сейчас состоят на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования и испытывают сложности в самостоятельной адаптации на рынке труда.

«Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами», - сказал Котяков.

В рамках нацпроекта «Демография» с этого года реализуется проект «Содействие занятости населения». В рамках проекта отрабатываются новые форматы работы центров занятости в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей или бизнес-ситуаций работодателей. Одна из таких услуг - карьерное консультирование.

Также в рамках проекта реализуется программа переобучения сотрудников. Так, до конца года квалификацию повысят более 4 тысяч сотрудников из всех регионов страны, а до 2024 года — еще 18 тысяч работников.