Общество

Скончалась ветеран псковской прокуратуры Нина Глушнева

На 70-м году жизни скончалась ветеран прокуратуры Нина Глушнева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Нина Глушнева служила более 19 лет в должностях стажера следователя, помощника прокурора и старшего помощника прокурора Себежского района до ухода на пенсию за выслугу лет.

«Являясь высококвалифицированным прокурором, Нина Павловна внесла значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории района. Свои знания и опыт она охотно передавала молодым прокурорским работникам», - отметили ее коллеги. Неоднократно ее поощряли Генеральный прокурор России и прокурор Псковской области.

Коллектив прокуратуры региона и Совет ветеранов выразили соболезнования родным и близким покойной. Прощание состоится 23 сентября в 12.00 в храме Святой Троицы по адресу: город Себеж, улица Замковая, 13.