Общество

Эксперт рассказал о способах повышения безопасности в школах и вузах

Качество оказываемых услуг значительно повысилось бы за счет целевого финансирования охраны в учебных учреждениях, а также пристального контроля за нормами закона, которые регулируют стоимость услуг охранных предприятий, считает глава Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов.

8 мая 2021 году вступил в силу приказ Росгвардии №45, который определил правила расчета начальной максимальной цены контракта на охранные услуги, пишет газета «Известия». Обычно конкурс выигрывает компания, предложившая минимальную стоимость, пояснил эксперт. При этом многие охранные организации еще работают по старым контрактам, то есть по тем более низким ценам, которые сложились до приказа, отметил он.

«Возьмут, опять же, тех, кто предложит наименьшую цену. Обычно такие организации не соблюдают законы. От этого страдает и качество защиты детей в учебных учреждениях. Более того, в бюджетных организациях отдельной статьей охрана не финансируется. Тут надо две проблемы решать: целевое финансирование на посты охраны и исполнение приказа №45», — считает Александр Козлов.

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В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), произошедшей 20 сентября, погибли шесть человек. Еще 28 получили различные травмы.