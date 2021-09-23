Общество

Рособрнадзор: Отказ от ЕГЭ может ухудшить качество образования

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена, поскольку это может привести к снижению качества образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособнадзора.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», - заявили в Рособрнадзоре.

Говоря о ЕГЭ как вступительном испытании, в ведомстве напомнили, что экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.