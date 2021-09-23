Общество

Необычные уроки организуют полицейские для псковских школьников

Урок в формате виртуальной реальности провели псковские полицейские для школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ученикам начальных классов псковской общеобразовательной школы-интерната раздали VR-очки и показали фильм по ПДД. Такие киносеансы будут проходить в Пскове до 24 сентября в рамках Недели безопасности дорожного движения.

«Во время сеанса школьники могли смотреть в любую сторону и ничего не пропустить. После просмотра фильма самые интересные моменты дети обсудили с организаторами, - отметили в ведомстве. - Очень важно обучать детей правилам дорожного движения. И, как показывает практика, важно постоянно искать новые формы и методы общения с этой отзывчивой и благодарной аудиторией».