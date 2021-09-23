Общество

Псковичи могут присоединиться к экологической викторине и получить призы

На территории Псковской области в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» проходит онлайн-викторина, посвященная экологической теме. Принять участие в ней могут все желающие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Участникам предлагается ответить на семь вопросов, связанных с окружающей средой. Три победителя викторины получат призы. Чтобы принять в ней участие, достаточно перейти по ссылке и ответить на вопросы.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Он открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. Мероприятие проводится с 2016 года, добавили в администрации региона.