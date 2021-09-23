Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
концерт Артура Руденко
Предупреждают Только раз
Правила безопасности с газовым оборудованием
господдержка бизнеса и инвесторов
Телефон прямого эфира 56-73-72
как стать завучем
 
 
 
ещё Общество 23.09.2021 07:008 В Псковской области усилят контроль за соблюдением мер противовирусной безопасности 23.09.2021 12:530 Набережную приводят в порядок в Палкино 23.09.2021 12:310 Кафе «Барка» - атмосферное место для истинных гурманов 23.09.2021 12:210 В Пскове определен подрядчик по благоустройству парка имени Гагарина 23.09.2021 12:050 Почти 20 млн рублей направят на разработку проекта реконструкции школы в Смуравьево-2 23.09.2021 11:570 Главам районов Псковской области разъяснят механизм, позволяющий не тормозить строительство по нацпроектам
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2818 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 18.09.2021 14:160 Названа причина возгорания автомобиля, в котором погибла псковичка 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0013 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Среди псковских росгвардейцев прошли соревнования по стрельбе из пистолета. ВИДЕО

23.09.2021 11:52|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли в управлении Росгвардии по Псковской области. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Героя России, легендарного генерал-полковника Анатолия Романова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

По условиям состязаний участникам предстояло на скорость поразить мишень с расстояния 25 метров из пистолета Макарова. В результате третье место заняла сержант Анна Подкорытова, второе - майор Екатерина Иванова, первое место досталось майору Виталию Пономареву.

Всех победителей и призеров наградят грамотами.

 

 

Анатолий Романов в 1995 году возглавлял объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, в результате теракта был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном.

Офицер получил тяжелое ранение. Долгое время проходил лечение в главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. С 2009 года его лечение продолжается в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

Указом президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Романову присвоили звание Героя Российской Федерации. Ему также присвоили очередное воинское звание генерал-полковника.

Теги: #Росгвардия #стрельба #соревнования #пистолет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 557 человек
23.09.2021, 12:550 Обновленный семейный внедорожник скоро будет доступен в Пскове 23.09.2021, 12:530 Набережную приводят в порядок в Палкино 23.09.2021, 12:490 Псковичам рассказали, когда налоговое уведомление не направляется по почте 23.09.2021, 12:390 В Псковской области отменили ярмарку «Осень - 2021»
23.09.2021, 12:310 Кафе «Барка» - атмосферное место для истинных гурманов 23.09.2021, 12:210 В Пскове определен подрядчик по благоустройству парка имени Гагарина 23.09.2021, 12:160 Условный срок получил пскович за кражу ювелирных украшений 23.09.2021, 12:120 Некоторых военнослужащих освобождают от налога на президентские выплаты
23.09.2021, 12:050 Почти 20 млн рублей направят на разработку проекта реконструкции школы в Смуравьево-2 23.09.2021, 12:030 Невельский суд отправил в колонию иностранца за незаконное пересечение госграницы 23.09.2021, 12:010 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова 23.09.2021, 11:570 Главам районов Псковской области разъяснят механизм, позволяющий не тормозить строительство по нацпроектам
23.09.2021, 11:520 Среди псковских росгвардейцев прошли соревнования по стрельбе из пистолета. ВИДЕО 23.09.2021, 11:500 Еще четыре человека умерли от коронавируса в Псковской области 23.09.2021, 11:490 Порядок повышения пенсий в течение года разъяснили псковичам 23.09.2021, 11:361 Дополнительные средства направят на усиление безопасности в школах Пскова
23.09.2021, 11:290 «Сообразим на троих»: итоги выборов и обновление политической системы 23.09.2021, 11:280 Студент колледжа ПсковГУ совершил наезд на ребенка в Пскове 23.09.2021, 11:190 Приставы запустили повышающий удобство обращения к ним сервис 23.09.2021, 11:150 Гдовский волонтерский центр показал маршрут полета аистов в Африку
23.09.2021, 11:110 На ЗСД Петербурга перестали штрафовать за превышение средней скорости 23.09.2021, 11:091 96-летняя псковичка передала пожертвования зооприюту 23.09.2021, 11:010 Псковичей приглашают на показы фильмов о Бродском, Довлатове и Мандельштаме 23.09.2021, 10:570 Строительство парковочной зоны возле Троицкого собора в Острове закончат до 15 октября
23.09.2021, 10:320 Областные соревнования по туризму среди учащихся пройдут в Пскове 23.09.2021, 10:231 Из психбольницы в Богданово эвакуировали 65 человек 23.09.2021, 10:150 В Пскове будут судить мужчину за угрозу зарезать сожительницу 23.09.2021, 10:060 В России утвердили правила выдачи разрешений на ввоз медизделий для тяжелобольных
23.09.2021, 10:010 Двухэтажный садовый дом сгорел в Псковском районе 23.09.2021, 09:581 Минобороны Литвы рекомендует гражданам не покупать смартфоны Xiaomi 23.09.2021, 09:5314 В соцсетях обсуждают видео наезда на женщину с телефоном в центре Пскова 23.09.2021, 09:470 Труп рыбака нашли в Великолукском районе
23.09.2021, 09:431 Движение частично перекрыли на перекрестке улиц Байкова и Рокоссовского в Пскове 23.09.2021, 09:410 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о благоустройстве 12-го округа 23.09.2021, 09:392 Площадь Победы в Пскове открыли для движения транспорта 23.09.2021, 09:360 Назначен новый художественный руководитель Великолукского драмтеатра
23.09.2021, 09:340 Необычные уроки организуют полицейские для псковских школьников 23.09.2021, 09:221 Остановлено производство пользующейся спросом вакцины от СOVID-19 23.09.2021, 09:153 В России вырастут цены на макароны из твердых сортов пшеницы 23.09.2021, 09:000 ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости
23.09.2021, 08:458 Рособрнадзор: Отказ от ЕГЭ может ухудшить качество образования 23.09.2021, 08:301 Школы в ряде регионов России начали переходить на дистанционное обучение 23.09.2021, 08:150 Несколько незаконных свалок убрали в Пушкиногорском районе 23.09.2021, 08:000 Юные великолучане нарисовали безопасный маршрут из дома в школу
23.09.2021, 07:453 Старинную сумку нашли археологи в центре Пскова. ВИДЕО 23.09.2021, 07:300 Более 170 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 23.09.2021, 07:150 Эксперт рассказал о способах повышения безопасности в школах и вузах 23.09.2021, 07:008 В Псковской области усилят контроль за соблюдением мер противовирусной безопасности
22.09.2021, 22:2012 В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе 22.09.2021, 22:010 Мужчину оштрафовали за приобретение наркотиков на территории Пскова 22.09.2021, 21:440 С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами 22.09.2021, 21:250 Покровская башня в Пскове станет площадкой для проведения концертов
22.09.2021, 21:050 Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей 22.09.2021, 20:451 Псковичам напомнили, где можно привиться от гриппа и коронавируса 22.09.2021, 20:230 Под Челябинском установят памятник погибшему командиру шестой роты Сергею Молодову 22.09.2021, 19:580 Псковичам рекомендуют проверять адреса объектов недвижимости в спецсистеме
22.09.2021, 19:381 Монтаж нового трубопровода идет на Рижском проспекте в Пскове 22.09.2021, 19:156 Около 90 классов закрыты на карантин в Псковской области из-за COVID-19  22.09.2021, 19:036 В полуфинал конкурсов красоты в Пскове прошли 40 участниц. ФОТО 22.09.2021, 18:437 Психология убийства: кто приходит с оружием в школу
22.09.2021, 18:290 Авиарейс из Пскова в Москву задержался на шесть с половиной часов 22.09.2021, 18:124 Расторгнут контракт с подрядчиком по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье 22.09.2021, 17:530 Скончалась ветеран псковской прокуратуры Нина Глушнева 22.09.2021, 17:481 В Пскове на улице Шестака сбит ребенок
22.09.2021, 17:472 «В фокусе»: Итоги выборов в Псковское областное Собрание VII созыва 22.09.2021, 17:371 «Лежачих полицейских» установили в Пскове на проблемном перекрестке 22.09.2021, 17:322 Почти 3 млрд рублей выделило правительство на выплаты врачам, заразившимся COVID-19 22.09.2021, 17:170 Центр туризма и творческих индустрий приглашает псковичей на мастер-классы
22.09.2021, 17:110 Россияне, которые долго не могут трудоустроиться, получат сопровождение 22.09.2021, 17:061 Осень в городе 22.09.2021, 16:561 Обсуждается запуск авиасообщения между Псковом и Минском 22.09.2021, 16:510 Псковский аквапарк приглашает малышей в группу по плаванию
22.09.2021, 16:420 Псковичам предлагают принять участие в «Кроссе нации - 2021» 22.09.2021, 16:3545 Это просто его «хотелки» — Петр Алексеенко об идее Александра Голышева перенести памятник Ленину 22.09.2021, 16:320 ВАЗ съехал в кювет в Усвятском районе 22.09.2021, 16:283 Постройку XIV-XV веков раскопали в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.