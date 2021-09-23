Общество

Среди псковских росгвардейцев прошли соревнования по стрельбе из пистолета. ВИДЕО

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли в управлении Росгвардии по Псковской области. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Героя России, легендарного генерал-полковника Анатолия Романова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По условиям состязаний участникам предстояло на скорость поразить мишень с расстояния 25 метров из пистолета Макарова. В результате третье место заняла сержант Анна Подкорытова, второе - майор Екатерина Иванова, первое место досталось майору Виталию Пономареву.

Всех победителей и призеров наградят грамотами.

Анатолий Романов в 1995 году возглавлял объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, в результате теракта был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном.

Офицер получил тяжелое ранение. Долгое время проходил лечение в главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко. С 2009 года его лечение продолжается в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

Указом президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Романову присвоили звание Героя Российской Федерации. Ему также присвоили очередное воинское звание генерал-полковника.