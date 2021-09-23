Общество

Дополнительные средства направят на усиление безопасности в школах Пскова

Доходы бюджета Пскова на 2021 год увеличиваются на 341 млн 530,6 тысячи рублей — часть этих средств направят на усиление мер безопасности в образовательных учреждениях города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт на заседании комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы под председательством Григория Стороненкова сообщила, что целевые субсидии на приобретение и установку систем видеонаблюдения предоставят средней общеобразовательной школе №24 (26,8 тысячи рублей), спортивным школам «Лидер» (54,5 тысячи рублей), «Мастер» (220 тысяч рублей) и «НИКА» (150 тысяч рублей). Спортивная школа «Бригантина» получит на приобретение и установку металлодетекторов 17,2 тысячи рублей, одному из филиалов Псковского городского молодежного центра выделят 27,2 тысячи рублей на ремонт системы видеонаблюдения.

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Кроме того, 2,5 млн рублей дополнительно получит детский сад №45 для оснащения нового сада на 120 мест. На создание скейт-парка предлагается выделить более 3 млн рублей, на строительство многоквартирного жилого дома в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда - почти 58 млн рублей, на содержание дорог - еще около 30 млн рублей. Муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» на разработку проектно-сметной документации по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, выделят 6,5 млн рублей.

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На проведение текущего ремонта части помещений пострадавшего от пожара общежития, расположенного в доме №29/23 на улице Киселева, 29/23, выделят порядка 500 тысяч рублей.