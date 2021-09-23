Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Кто заплатит за старость?», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Людям старшего поколения давать советы себе дороже. Кто отважится рассказать им, бывалым, как жить эту жизнь и расставлять в ней приоритеты? С завидным постоянством делают это наши законодатели и власть имущие. Недавно первый зампред Центробанка Сергей Швецов посоветовал пенсионерам больше полагаться на собственные накопления. На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам экономист уверенно выступал за то, что гражданам преклонного возраста помогать материально поздно, продуктивнее будет поощрять собственные накопления трудоспособного народа и корректировать пенсионные институты. Швецов посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем, на пенсии, сдавать ее в аренду.
Такое заявление ожидаемо вызвало вполне определенную реакцию - резонанс и бурление масс в соцсетях. Конечно, Швецов не первый, кто вбросил в общество мысль о том, что люди должны позаботиться о своей старости. Существуют разные мнения относительно того, как может быть обеспечена жизнь людей пожилого возраста. Могут ли россияне верить в то, что когда-нибудь их пенсия будет гарантировать им безбедную жизнь, чтобы и по миру путешествовать, как их сверстники из многих других стран? Мы решили узнать мнение псковских политиков и общественников: стоит ли гражданам полностью полагаться на государство и пенсию или же в предложении самим задумываться о старости и делать накопления есть рациональное зерно?
Не видит здравого смысла в рассуждениях господина Швецова псковский бизнесмен и политик Юрий Сорокин. Мысли такого толка он считает ерундой. Пенсия — это то, что получает по окончании трудовой деятельности каждый человек в нашей стране, пока ничего в законе не изменится, любые предложения не более чем идеи. Денег в федеральном бюджете на обеспечение пожилых граждан хватит, заключил Сорокин.
Региональный лидер КПРФ Петр Алексеенко, напротив, ставит под сомнение необходимость существования Пенсионного фонда в России. По его мнению, каждый гражданин, по сути, обеспечивает пенсию себе самостоятельно, он может это сделать, государство ему здесь не помощник. Кроме того, коммунист считает, что пенсионные отчисления тех, кто сейчас не доживает до пенсии, должны передаваться по наследству их родственникам.
Вопрос пенсий очень волнует жителей области, на встречах постоянно поднимают эту тему, рассказал помощник первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Что касается самообеспечения человека в старости, то, по его мнению, к этому вопросу серьезно можно вернуться лет через 10-15, при условии низкой инфляции и других благоприятных факторах мировой экономики в том числе. Пока люди преклонного возраста могут только мечтать о высоких пенсиях, считает Армен Мнацаканян. Прийти к воплощению этой мечты можно, реформируя пенсионное законодательство и борясь с зарплатами в конвертах.
Невозможность применить к жизни совет позаботиться о себе в старости, сделав сбережения, отметила депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. В данный момент рыночная экономика еще не достигла нужного уровня, зарплаты в ряде регионов, в том числе и в Псковской области, чуть выше МРОТ по стране. У большинства людей просто нет возможности делать накопления. По мнению Лидии Драгуновой, задача правительства — вывести сейчас пенсии на достойный уровень, а рассуждения о самообеспечении в старости нарушают существующую сейчас линию государства.
Обратить внимание на финансовую грамотность населения предложила заместитель главы псковского отделения Союза пенсионеров, общественный представитель Минфина Светлана Мельничук. Для того, чтобы люди могли делать накопления, они должны уметь распоряжаться финансами, их этому нужно научить. Если этого не делать, какие бы варианты ни предлагали гражданам, чтобы они могли обеспечивать себя в старости, люди не поймут, как это работает, уверена Светлана Мельничук.
Кто заплатит за старость нынешних трудоспособных граждан России, пока не очень понятно. Рождаемость повышается не слишком стремительно, количество зарплат в конвертах и неофициально трудоустроенных не спешит сокращаться. Сейчас жить по полной на российскую пенсию невозможно, хорошо если на коммуналку хватает и хлеб с маслом можно есть на завтрак хотя бы через день. Была бы эта история другой, если бы не существовало пенсионного фонда? Вопрос риторический. Да и готовы ли люди менять привычную парадигму отношений с государством и перестать считать, что оно им что-то должно? Вообще тема обеспечения пожилых отдает философией, что отмечали некоторые сегодняшние спикеры. Даже если представить, что старики будут обеспечивать себя сами, кто даст гарантию, что их накопления однажды не рухнут из-за инфляции, а приобретенная для сдачи в аренду недвижимость будет пользоваться спросом? Все там, на пенсии, будем. Только, где именно, узнавать придется, видимо, по ходу пьесы.
Дина Дабришюте