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Общество

Кто заплатит за старость?

23.09.2021 16:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Кто заплатит за старость?», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

 

Людям старшего поколения давать советы себе дороже. Кто отважится рассказать им, бывалым, как жить эту жизнь и расставлять в ней приоритеты? С завидным постоянством делают это наши законодатели и власть имущие. Недавно первый зампред Центробанка Сергей Швецов посоветовал пенсионерам больше полагаться на собственные накопления. На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам экономист уверенно выступал за то, что гражданам преклонного возраста помогать материально поздно, продуктивнее будет поощрять собственные накопления трудоспособного народа и корректировать пенсионные институты. Швецов посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем, на пенсии, сдавать ее в аренду.

Такое заявление ожидаемо вызвало вполне определенную реакцию - резонанс и бурление масс в соцсетях. Конечно, Швецов не первый, кто вбросил в общество мысль о том, что люди должны позаботиться о своей старости. Существуют разные мнения относительно того, как может быть обеспечена жизнь людей пожилого возраста. Могут ли россияне верить в то, что когда-нибудь их пенсия будет гарантировать им безбедную жизнь, чтобы и по миру путешествовать, как их сверстники из многих других стран? Мы решили узнать мнение псковских политиков и общественников: стоит ли гражданам полностью полагаться на государство и пенсию или же в предложении самим задумываться о старости и делать накопления есть рациональное зерно?

Не видит здравого смысла в рассуждениях господина Швецова псковский бизнесмен и политик Юрий Сорокин. Мысли такого толка он считает ерундой. Пенсия — это то, что получает по окончании трудовой деятельности каждый человек в нашей стране, пока ничего в законе не изменится, любые предложения не более чем идеи. Денег в федеральном бюджете на обеспечение пожилых граждан хватит, заключил Сорокин.

«Такие предложения — фейк или еще что-то. Куда мы денем стариков? Людям, которым 70 лет, мы скажем: "Где ваше имущество? До свидания". Мы говорим о пенсии, о том, что ты должен получать по окончании своей трудовой деятельности. И существует наш Пенсионный фонд, куда все, как один, отчисляют часть своих доходов. Этот фонд должен распределять все на людей, которые закончили рабочую деятельность. Пока ничего в законе не изменилось, все остальное — на уровне разговоров, предложений и идей. Уверен, что в нашем государстве достаточное количество средств, чтобы обеспечить нормальное проживание людей пенсионного возраста».

Региональный лидер КПРФ Петр Алексеенко, напротив, ставит под сомнение необходимость существования Пенсионного фонда в России. По его мнению, каждый гражданин, по сути, обеспечивает пенсию себе самостоятельно, он может это сделать, государство ему здесь не помощник. Кроме того, коммунист считает, что пенсионные отчисления тех, кто сейчас не доживает до пенсии, должны передаваться по наследству их родственникам.

«Какая помощь государства? Все граждане самостоятельно зарабатывают пенсию. Не все доживают до пенсии, и остаются эти накопления пенсионные. Просто об этом так говорят, а, может, действительно, не нужны эти пенсионные фонды? Каждый гражданин самостоятельно отчисляет получения и получает пенсию из бюджета и все. Такие затраты на содержание этих пенсионных фондов. Эти дворцы настроили на наши пенсионные деньги. Думаю, каждый способен самостоятельно обеспечить себя пенсией. Второй момент — те пенсионные накопления, которые есть, не должны отходить государству, они должны передаваться по наследству».

Вопрос пенсий очень волнует жителей области, на встречах постоянно поднимают эту тему, рассказал помощник первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Что касается самообеспечения человека в старости, то, по его мнению, к этому вопросу серьезно можно вернуться лет через 10-15, при условии низкой инфляции и других благоприятных факторах мировой экономики в том числе. Пока люди преклонного возраста могут только мечтать о высоких пенсиях, считает Армен Мнацаканян. Прийти к воплощению этой мечты можно, реформируя пенсионное законодательство и борясь с зарплатами в конвертах.

«Пока для них, наших пенсионеров, - это мечта. Как говорится, мечтать не вредно. Да, я понимаю, что с какой-то стороны он мог быть прав. Но для этого нужно максимум организационных моментов, чтобы понимали, если ты ушел на пенсию, то ты живешь так же, чтобы у тебя было достаточно средств, чтобы поездить по миру. Но это тема не сегодняшнего дня, поэтому будем ждать, когда будет корректировка. Надо и в пенсионном законодательстве провести корректировку. И нужно, чтобы, в конце концов, с трудового рынка ушли черные зарплаты, чтобы были нормальные белые зарплаты. Мы сегодня идем к тому, что современный пенсионер, который уйдет сегодня на пенсию, будет получать только 10-11 тысяч рублей. Потому что получал половину зарплаты в конверте, половину - как говорится, по начислению. Вот наша беда. Может, в отдельно взятом регионе, например, там, где много денег, можно организовать, но не для нашей области и не для половины России».

Невозможность применить к жизни совет позаботиться о себе в старости, сделав сбережения, отметила депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. В данный момент рыночная экономика еще не достигла нужного уровня, зарплаты в ряде регионов, в том числе и в Псковской области, чуть выше МРОТ по стране. У большинства людей просто нет возможности делать накопления. По мнению Лидии Драгуновой, задача правительства — вывести сейчас пенсии на достойный уровень, а рассуждения о самообеспечении в старости нарушают существующую сейчас линию государства.

«Сегодня данный совет, на мой взгляд, не может работать, потому что зарплаты в регионах чуть выше МРОТ. У людей нет возможности делать накопления, люди платят ипотеки по 30 лет. Мы сегодня еще не вышли на ту рыночную экономику, чтобы забывать, что раньше мы жили при социализме. Человек платит налоги, отдает долг Родине, проходя службу в армии, работает на государство и имеет право на его поддержку. Тем более, пенсии не могут обеспечить человеку нормальный полноценный уровень жизни. Задача правительства - вывести пенсию на достойный уровень».

Обратить внимание на финансовую грамотность населения предложила заместитель главы псковского отделения Союза пенсионеров, общественный представитель Минфина Светлана Мельничук. Для того, чтобы люди могли делать накопления, они должны уметь распоряжаться финансами, их этому нужно научить. Если этого не делать, какие бы варианты ни предлагали гражданам, чтобы они могли обеспечивать себя в старости, люди не поймут, как это работает, уверена Светлана Мельничук.

«У нас в регионе создан Конституционный совет, куда входят все ведомства, самые серьезные люди, и он приступит к работе, то есть ясность в этом вопросе есть. Теперь, естественно, нужно приступить к обучению. Если мы людей не обучим, как бы мы не разъясняли, что "вот, ребята, задумайтесь с молодости, что надо откладывать какую-то денежку", - все это просто повиснет в воздухе, и никто не будет понимать, как это делается, поэтому необходима ясность. В школе сейчас мы будем отрабатывать вопросы обучения финансовой грамотности на базе сельхозтехникума. Они на меня первые вышли: "помогите нам, расскажите нам". Мы будем упорно заниматься и с пожилым населением, а в отношении людей работающих — тут вопрос, наверное, не ко мне, а к членам нашего Конституционного совета, который будет заниматься этими вопросами. Вопрос очень серьезный, очень интересный. Надо заниматься образованием людей, а выводы они будут делать сами: как уйти от мошенников, как сохранить сбережения и как их приумножить».

Кто заплатит за старость нынешних трудоспособных граждан России, пока не очень понятно. Рождаемость повышается не слишком стремительно, количество зарплат в конвертах и неофициально трудоустроенных не спешит сокращаться. Сейчас жить по полной на российскую пенсию невозможно, хорошо если на коммуналку хватает и хлеб с маслом можно есть на завтрак хотя бы через день. Была бы эта история другой, если бы не существовало пенсионного фонда? Вопрос риторический. Да и готовы ли люди менять привычную парадигму отношений с государством и перестать считать, что оно им что-то должно? Вообще тема обеспечения пожилых отдает философией, что отмечали некоторые сегодняшние спикеры. Даже если представить, что старики будут обеспечивать себя сами, кто даст гарантию, что их накопления однажды не рухнут из-за инфляции, а приобретенная для сдачи в аренду недвижимость будет пользоваться спросом? Все там, на пенсии, будем. Только, где именно, узнавать придется, видимо, по ходу пьесы.

Дина Дабришюте

Теги: #пенсионный фонд #Псковская область #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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