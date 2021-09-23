Общество

Набережную приводят в порядок в Палкино

В Палкино близятся к завершению работы по благоустройству сквера у озера Смолинское. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, приведение в порядок общественной территории стало возможно благодаря реализации в муниципалитете регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели направили более 4 млн рублей.

Фото здесь и далее: газета Палкинского района «Льновод»

В настоящее время в сквере благоустроили набережную — покрытие вымостили тротуарной плиткой. На участке появился спортивный комплекс из нескольких тренажеров, установили лежаки, скамейки, урны и велопарковка. Кроме того, очистили прибрежную зону от растительности, укрепили берег и установили пирс.

На объекте осталось внедрить систему видеонаблюдения, после чего сквер ожидает процедура приемки, сообщил и. о. главы Палкинского района Василий Раков.

Он также рассказал, что до конца текущего года в рамках национального проекта в муниципальном центре благоустроят дворовую территорию у домов №№3 и 5 по улице Строителей. На эти цели выделили более 3 млн рублей. Сейчас ведутся работы по определению подрядной организации, которая займется приведением двора в нормативное состояние.

На участке планируется заменить асфальтовое покрытие, установить бортовые камни, скамейки и урны, а также провести озеленение.