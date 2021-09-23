Общество

Россияне назвали артхаусом видео МВД о мошенниках

В официальном аккаунте МВД России в твиттере появилось видео о мошенниках, которые обманом крадут деньги с банковских карт. Об этом сообщает портал «ТЖурнал».

По сюжету, девушка вводит CVC-код на сайте, продающим кареты для путешествий. Однако карета превращается в тыкву, а деньги уходят мошеннице, которая говорит: «Оу ес! Пошли денежки». МВД сопроводило видео подписью: «Соблюдайте меры информационной безопасности».

Пользователи твиттера восприняли ролик иронично. Многие из них написали, что качество видео «так отвратительно, что даже хорошо».

«МВД России научился снимать настоящий артхаус, браво!» - прокомментировали видеоролик пользователи социальной сети.

«Каждый год думаешь: ну вот, все меньше кринжовых видосов, все уже становятся стильными и классными. Сайт МВД России: не расстраивайтесь, мы работаем для вас», - высказали мнение россияне в твиттере.

Видео сняли в рамках проекта «Мы вместе!». Его запустили в начале августа сотрудники УМВД России по Оренбургской области в телеграме. Цель проекта — информировать население, как не стать жертвой мошенников.