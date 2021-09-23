Общество

Интернет-пользователи обсуждают псковскую кибершколу в вековом деревянном здании

Фотографию псковской кибершколы KIBERone на улице Герцена, 4 активно обсуждают в интернете. В Сети обратили внимание на контраст между современной детской школой программирования и архитектурой столетнего здания. Интернет-пользователи окрестили увиденное «русским киберпанком». Об этом сообщает Tjournal.

Фото: Tjournal

Одними из первых фотографией поделились авторы твиттер-аккаунта No Context Russia («Россия без контекста»), где выкладывают абсурдные фото и видео российской действительности. Оттуда она попала в другие популярные паблики, например, «Архитектурные излишества» и «Киберпанк, который мы заслужили».

В комментариях стали шутить, сравнивая школу с творчеством ютуб-канала birchpunk и концепцией «high tech, low life», лежащей в основе киберпанка. Кто-то предложил дополнить кадр соответствующим саундтреком.

«Выглядит классно, кстати. Здание по виду отреставрировали, и двери даже деревянные. Жаль, конечно, что окна пластиковые, но в общем не сильно картину портит», - продолжил обсуждение один из интернет-пользователей.

«А мне нравится, когда бизнес размещается в исторических домах. Подлатать дом, и будет очень даже красивое и самобытное», - прокомментировал фотографию другой пользователь Сети.

Кибершкола находится в доме купца Селезнева. Здание было построено в начале XX века. В разные годы там располагались жилые квартиры, магазин, кафе, барбершоп.

На втором этаже здания в школе программирования сейчас занимаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Внутри оборудованы современные учебные места и комната отдыха.

Фото здесь и далее: KIBERone

Руководительница школы Александра Попова рассказала, что местные жители не очень поняли резонанс, возникший в Сети. По ее словам, Псков практически целиком состоит из исторических зданий. При этом она заметила, что школа находится в историческом центре города.

«Напротив расположен парк, рядом Псковский кремль — шикарное расположение. Детям у нас нравится», - сказала Александра Попова.

Она также добавила, что никаких проблем с размещением в вековом доме не возникает: собственник поддерживает коммуникации внутри здания, для школы внутри был сделан свежий ремонт, а в ближайшем будущем, после согласования с городскими властями, планируется и ремонт фасада.

Единственная сложность, с которой столкнулись организаторы проекта, - возможная реклама на фасаде исторического здания - из-за ограничений и выбрали минималистичную вывеску «Кибершкола».